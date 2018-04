Hundert Tomahawks flogen übers Meer…

Jedes Jahr im April schießt Präsident Trump ein paar Dutzend Tomahawks in die Wüste. (Letztes Jahr)

Sammeln wir. Wie viele Raketen wurden abgeschossen, wie viele kamen an, wo kamen sie an? Was wurde zerstört? Wer wurde getötet? Was behauptet Trump über den Angriff? Was behaupten seine Feinde? Was gibt es noch erwähnenswertes?

Nachtrag, 15. April 2018:

Zur umfassenden offiziellen Pentagon-Darstellung siehe hier. Für eine kurze Zusammenfassung der US-Darstellung siehe hier. Vorher-Nachher-Bilder der zerstörten Ziele gibt es hier – besondere Empfehlung dafür. Die Darstellung des russischen Militärs gibt es hier. Weiterhin ist die Mitteilung des US-Botschafters in Russland von Interesse: “Before we took action, the United States communicated with the Russian Federation to reduce the danger of any Russian or civilian casualties.”

Zusammenfassend: Trump droht einen Raketenschlag an. In Europa scheißt man sich in die Hosen, in Syrien evakuiert man wertvolle Technik in die Nähe der russischen Luftabwehrstellungen. In Moskau nennt man den Amis die Koordinaten einiger verlassener Baraken. Nachdem alles geregelt ist, werden Hundert Raketen abgefeuert. Die Amis behaupten drei Ziele gehabt und getroffen zu haben. Die Amis betonen, dass die Mission damit abgeschlossen ist, Assads Chemiewaffenprogramm sei empfindlich getroffen und um Jahre zurückgeworfen worden. Auf den Satellitenbildern sieht man drei beschädigte Häuser auf dem einen Ziel, drei beschädigte Häuser auf dem anderen Ziel und einen Krater im Feld auf dem dritten Ziel. Den Zombies wird das als großartiges Resultat von 100 ins Ziel geflogenen mächtigen Raketen verkauft. Russland behauptet, dass Syrien mit seinen alten Flugabwehrsystemen 70% der Raketen abgeschossen haben. Russland nennt auch viel mehr und andere Ziele als die USA. Randnotiz: Russlands Militär behauptet, französische Raketen haben sie gar nicht entdeckt – ein Signal an Macron, dass er ein Niemand ist.

Nachtrag, 16. April 2018:

