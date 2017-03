Die Bombe im Fahrstuhl

Wir beobachten weiter den Fahrstuhl (Teil 1, Teil 2). Die frühe Annahme war, dass Trump mit großen Skandalen einen großen Teil der alten Eliten aus den Machtstrukturen entfernen wird. Eine Vorbereitung in diese Richtung haben wir gesehen, als Trump eine Frau auf Platz 2 der CIA setzte, die gute Gründe hat, die CIA auszumisten. Wikileaks hat nun begonnen, CIA-Interna zu veröffentlichen. Da haben wir die Bombe. Oder sagen wir besser: eine Bombe. In der Fahrstuhl-Metapher gibt es nur den einen Fahrstuhl, in der Realität hat es sich die Elite natürlich in sehr vielen Institutionen gemütlich gemacht. Trump wird mehrere Bomben in unterschiedlichen Institutionen benötigen. Die CNN-Leaks kommen auch nicht zufällig daher, sie sind Teil des gleichen Elitenkrieges.

Manches geht auch ohne Bombe. Das US-Außenministerium konnte einfach so gesäubert werden. Die Beamten der Globalisten-Ära wurden einfach massenhaft entlassen. Darunter Victoria Nuland, die sich zum Symbol der hässlichen US-Außenpolitik gemausert hat.

Justizminister Jeff Sessions beeilt sich mit der Entlassung von Obamas Bundesanwälten. Man hätte sie so oder so entlassen, normalerweise erst, wenn die Nachfolger feststehen. Aber so viel Zeit will man Obamas Agenten nicht mehr geben. Und die Entlassung ist auch eine Geste – Sessions wurde von der Globalisten-Presse heftig angegriffen und sollte wie Flynn gegangen werden. Der Spieß ist symbolisch umgedreht worden. Die Presse vergießt besonders viele Tränen über den gefeuerten Bundesstaatsanwalt Preet Bharara. Der bekommt von Anfang an persönliche Erwähnung, Fotos und eigene Artikel. Daran erkennen wir, dass eine wichtige Globalistenfigur aus dem Fahrstuhl geflogen ist. Am Geheul erkennen wir es.

Am Geheul werden wir auch weitere Figuren erkennen. Solche, die rausfliegen und solche, die reinkommen. Die Figuren, die rausfliegen, werden in den Medien groß als Verlust für Demokratie und die Menschheit und das Gute beweint werden (so wie Bharara). Die Figuren, die in den Fahrstuhl reinkommen (so wie Sessions), werden wir daran erkennen, dass sie als Verräter, als das Böse bekreischt werden. Sessions hat mit einem russischen Diplomaten gesprochen. Ahhh! Verräter! Er muss weg, schnell, schnell! So hört es sich an, wenn wichtige Leute von Trump den Fahrstuhl betreten.

Wenn Sie Bewegungen im Fahrstuhl registrieren, seien Sie eingeladen, die Hinweise in den Kommentaren zu diesem Artikel zu hinterlassen. Als größere Bombe sind die CIA-Leaks einzuschätzen. Wenn Sie irgendwo auf eine interessante Aufarbeitung der Dokumente stoßen, können Sie gern einen Hinweis in den Kommentaren hinterlassen.

PS: Bernie Sanders hat sich enttarnt. Die Globalisten brauchen ihn jetzt, um die Graswurzel-Zombies zu aktivieren, damit die sich aktiv für ihre Zombifizierung einsetzen.