Der richtige Begriff…

Im letzten Beitrag hat dieser Ausschnitt für Diskussionsfreude gesorgt:

Dazu möchte ich lediglich anmerken, dass, wenn hier im Blog von „Globalisten“ die Rede ist, genau diese Art von Eliten gemeint sind, die Globalisierung als Westernisierung verstanden haben. Und Westernesierung bedeutet hierbei nicht bloß die Verbreitung von Hollywood-Gülle bis in die letzte Ecke des Globus, sondern eine Kolonisierung der Welt durch den Westen. Davon abzugrenzen ist die Globalisierung als Prozess der fortschreitenden Verzahnung von einzelnen Kulturen und Wirtschaftsräumen. „Globalisten“ ist kein besonder guter Begriff, um die Elitengruppe zu bezeichnen, die ich damit meine. Ich suche noch nach einem besseren, präziseren Begriff.

Also los, entfachen wir einen Gehirnsturm. Manche Leser haben ihre Kommentare bereits unter diesem Beitrag untergebracht (irgendwo ganz unten). Ich greife die Vorschläge hier auf und wir können die Diskussion hier weiterführen.

Gesucht ist also ein besserer Begriff als „Globalisten“.

Einer der Vorschläge war „Imperialisten“. Das mag dem westlichen Bürger passend erscheinen, denn der westliche Bürger orientiert sich am westlichen Imperialismus. Imperialismus kennt aber verschiedene Gesichter. Beim westlichen Raubtier-Imperialismus werden Kolonien des Imperiums brutal ausgebeutet. Großbritanien tat es unverhohlen. Die USA verhüllen die gnadenlose Ausbeutung in kunstvolle PR und da heißt die Ausbeutung „Verbreitung von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten“. Kennzeichnend ist aber in beiden Fällen der angelsächsische Rassismus, der Völker in Klassen einteilt und es gutheißt, „niedere“ Völker auszubeuten, da diese nicht aus vollwertigen Menschen bestehen. Dieser Rassismus ist noch heute tief verankert im Westen und drückt sich im Alltag unmissverständlich aus, gern mit Ironie maskiert. Unterstützend ist die westliche Kultur von Individualismus geprägt – wer erfolgreich ist, ist es natürlich nur wegen seines Könnens und Willens und wer in Armut und Elend leben muss, ist ausschließlich selber schuld daran. Auf dieser geistigen Haltung aufbauend lässt sich ruhigen Gewissens andere Völker ausbeuten. Wir exportieren unseren Giftmüll nach Afrika, fischen fremde Gewässer leer und entziehen der dort lebenden Bevölkerung sprichtwörtlich die Nahrungsgrundlage, wir lassen überall auf der Welt Menschen (auch Kinder) unter unwürdigen Arbeitsbedingungen für einen unverschämten Hungerlohn arbeiten, damit wir uns den maßlosen Konsum leisten können, den wir uns im Westen leisten können. Das ist westlicher Raubtier-Imperialismus. Sehr viele leiden, damit es sich einige wenige besonders gut gehen lassen können.

Imperialismus geht aber auch anders. George Friedman als Russlands Feind (und damit des Wohlwollens unverdächtig) hat über den russischen Imperialismus geschrieben, dass er gescheitert ist, weil die Zentralgewalt mehr Geld in den Aufbau ihrer Peripherie gesteckt hat, als sie dort rausgeholt hat. Es ist tatsächlich so, dass das imperiale Moskau in allen angeschlossenen Gebieten Infrastruktur, Schulen, Krankenhäuser, Universitäten, Industrie, Kultureinrichtungen und alles andere aufgebaut hat, was vielerorts vorher nicht da war. Russischer Imperialismus atmet einen ganz anderen Geist als der westliche Imperialismus. Und so haben schon immer die Völker und Staaten an Russlands Peripherie (und auch darüber hinaus) eigeninitiativ bei Moskau Schutz gesucht. Das ist lukrativ, weil russischer Imperialismus nicht ausbeutet, die angeschlossenen Gebiete in Selbstverwaltung belässt und lediglich die Außenpolitik dem Zentrum unterstellt wird. Zu Russland laufen die Vasallen selbst hin, wenn Russland stark ist (was dieser Jahre live beobachtet werden kann). Russland als Herr ist viel angenehmer als ein westlicher Herr. Der Westen muss sich seine Kolonien mit Gewalt nehmen, denn was der Westen für seine Kolonien im Angebot hat, würden die freiwillig nicht auf sich nehmen.

Jetzt ist ein halber Vortrag über Imperien draus geworden… und wir sind noch gar nicht darauf eingegangen, dass Imperien auch verbinden und welche positiven Effekte daraus resultieren. Kurzum, Imperium als Begriff und Konzept ist nicht so eindeutig negativ, wie die Haltung und das Vorgehen der „Globalisten“. Wir brauchen einen Begriff, der die moralischen Eigenheiten und die Ziele der bezeichneten Elitengruppe transportiert, aber dabei nicht auf andere Konzepte und Begriffe abfärbt. Wir dürfen weder Imperialismus noch Globalismus negativ belegen, denn beide Konzepte bergen viel Positives in sich, das wir uns emotional nicht verbauen dürfen.

Ein weiterer Vorschlag war Weltoligarchie. Weltoligarchie, Globaloligarchie, Weltoligarchen. Darüber lohnt sich nachzudenken.

Globalfaschisten, ein weiterer Vorschlag, ist auch gar nicht schlecht, aber emotional sehr aufgeladen. Auch über diesen Vorschlag lohnt sich nachzudenken.

Und zum Abschluss ein Zitat aus dem Kommentar von Zeloten:

Über einen Namen habe wir auch oft nachgedacht. Und fast scheint es dass irgendwo da draussen in/aus der Kunst eine passende Bezeichnung herumschwirrt. So wie wir es sehen.

Sie schleichen sich immer von hinten an.

Sie manipulieren mit den Ziel der Unterwerfung.

Sie nutzen dabei ALLE sich bietenden Möglichkeiten.

Sie agieren eiskalt, lieben es zu opfern, generieren daraus Lust.

Ihre Ontologie kennt keine Sünden aber zwanghaft radikale Möglichkeiten.

Sie werden und können nicht geliebt werden.

Eine treffende Beschreibung der Elitengruppe, von der die Rede ist. Das gilt es in einem Wort auszudrücken.