Trump baut an Eurasien – 2

Fortsetzung zu diesem Artikel.

Die EU weigert sich, auf die sanfte Art den Herren zu wechseln. Da ist zum einen der irrige Glaube innerhalb der EU, dass die EU ein geopolitischer Subjekt ist. Zum anderen ist die EU so sehr von Globalisten (offiziell als „Transatlantiker“ tituliert) unterwandert und durchsetzt, dass sie auch bei gutem Willen nicht in der Lage ist, anti-globalistische Entscheidungen einfach so und ohne Widerstand umzusetzen. Nur unter Schmerzen wird die EU-Führung genug Argumente sammeln, um den internen Widerstand zu brechen. „Transatlantiker“ muss vom Adelstitel zum Schimpfwort werden, bevor man die lautstarke Meinung der Globalisten in der EU ignorieren kann.

Wie treibt Trump die bockige EU in die Arme Eurasiens? Da sind beispielsweise die Sanktionen gegen Russland, die gerade ein großes Thema sind. Deutschland kritisiert die Sanktionen scharf. Der Grund ist, dass sie „extraterritorial“ sind, d.h. dass sich praktisch die gesamte Welt an diese US-Sanktionen halten muss und sonst von den USA bestraft werden kann. In Wirklichkeit richten sich diese neuen Sanktionen nicht gegen Russland, sondern gegen die EU, weil diese Sanktionen der EU Nord Stream 2 verbieten und damit die EU zwingen, statt zuverlässiger und günstiger Energielieferungen aus Russland auf viel teureres Flüssiggas aus den USA umzusteigen.

Außenminister Gabriel sprach das Problem zwar offen an, sagte aber auch:

Unser Angebot einer engen und vertrauensvollen Abstimmung unserer Politik gegenüber Russland steht

Sehen Sie, das sind die Zugeständnisse, die die heutige EU an die Globalisten in den eigenen Reihen machen muss. Ein Bruch mit den USA ist so undenkbar (selbst wenn er längst Realität geworden ist), dass man ihn nicht vernünftig abwickeln kann, sondern sich gezwungen sieht, alles für die Rettung der unrettbaren Beziehungen zu tun. Genau deshalb wird Schmerz nötig sein. Damit ein Sigmar Gabriel irgendwann sagen kann: „Leckt uns doch! Das hat uns jetzt so viel Blut gekostet und ist jetzt entgegen euren Beteureungen und Behauptungen SO aussichtslos, dass wir euch Transatlantiker und eure Ideologie jetzt endgültig zu Grabe tragen. Ab jetzt Schnauze halten!“ In ein paar Jahren wird es so weit sein, aber bis dahin wird noch einiges an Schmerz über die EU ergehen müssen. Wer eine masochistische Ader hat, ist jetzt klar im Vorteil…

Die aktuellen Sanktionen der USA gegen Russland die EU bedeuten solchen Schmerz. Wenn die EU einknickt, muss sie Erdgas zu einem völlig überteuerten Preis kaufen. Der Preis deutscher Industriegüter wird steigen, weil die Energie, die in großen Mengen in der Produktion notwendig ist, teurer wird. Ein steigender Verkaufspreis senkt die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft, was zur Schrumpfung der deutschen Industrie führt. Wenn die EU nicht einknickt, werden die USA Strafen in Milliardenhöhe verhängen. Beispiele dafür gab es in den letzten Jahren schon reichlich. Auch so steigen die Kosten für die Wirtschaft in der EU.

Welchen Ausweg gibt es daraus? Man muss sich aus der Umklammerung der USA lösen. Diese Umklammerung, die Abhängigkeit vom Dollar, von den US-Märkten, vom US-Militär, macht abhängig und erpressbar. Der einzige Fluchtweg aus der Umklammerung ist Eurasien.

Die Sanktionen sind nicht der einzige Peitschenhieb auf die EU. Mit perfektem Timing und in rasender Geschwindigkeit wird der Abgasskandal neu entfacht. Plötzlich stellt sich heraus, dass sich alle deutschen Autokonzerne bei dem Betrug abgesprochen haben. Damit wird die gesamte deutsche Autoindustrie in die Schusslinie gebracht. Und die gesamte deutsche Autoindustrie macht, mit all ihren Zulieferern, die Hälfte der deutschen Industrie aus. Wenn man dieses Standbein ernsthaft verletzt, ist Deutschlands Industrie und damit Deutschlands wirtschaftliches Herz schwer verkrüppelt.

Die Enthüllungen sind noch keine Woche alt, da wird in den USA eine Sammelklage gegen die deutsche Autoindustrie eingereicht, mit Berufung auf die Medienberichte. Das hat nichts damit zu tun, dass Kläger und Anwälte in den USA in Lichtgeschwindigkeit arbeiten. Medienenthüllungen und die Klage wurden vom Organisator zeitlich aufeinander abgestimmt.

Trump prügelt Deutschland und die EU nach Eurasien. Er hat es frühzeitig angedroht und er macht seine Drohungen wahr. Die Keule ist über den Kopf der EU-Industrie erhoben worden und kann jetzt jederzeit niedersausen. Das Gejaule der EU ist schon da, aber es ist noch vermischt mit Friedensangeboten. Die Keule wird ihre Arbeit wohl verrichten müssen, denn es muss getan werden, was beschlossen wurde.