Bei der Tagesschau nachgefragt

Die Tagesschau hat am 24. Januar getitelt: „Russischer Medienfeldzug gegen Merkel?“ Kai Küstner ist als Autor für den Artikel verantwortlich.

Im Artikel heißt es:

Weiter im Text gibt es interessante Infos über diese „Spezialeinheit“:

Dort ist die Arbeitsgruppe, die im September 2015 ihre Arbeit aufnahm, angesiedelt. In Brüssel verfügt sie lediglich über zehn Mitarbeiter, ihr würden aber in Europa rund 400 Informanten zuarbeiten, heißt es. Hauptaufgabe der ‚Anti-Propaganda-Einheit‘ ist es, Falschinformationen richtigzustellen.

Was es im Artikel nicht gibt, sind irgendwelche Quellen oder Angaben, die eine Überprüfung zuließen. 2500 Beispiele gibt es! Wo sind sie? Ich würde sie gern sehen. Ein EU-Offizieller hat das behauptet. Welcher? Name? Ich würde ihn gerne anschreiben, vielleicht rückt er die Liste der Beispiele raus.

Dabei muss die Tagesschau ein Interesse daran haben, diese Liste der Beispiele der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Diese Liste entlarvt doch das böse, böse Russland! Wozu sie verheimlichen?

Ich habe es bereits mehrfach geschrieben: Wenn anonyme Offizielle zitiert werden und auch sonst keine überprüfbaren Quellen angegeben werden, und dabei gegen einen politischen Feind gehetzt wird, ist die Sache in der Regel faul. Aber ich wollte der Tagesschau die Gelegenheit geben, das Gegenteil zu beweisen und habe die Redaktion kontaktiert:

Zehn Minuten später bekam ich eine Antwort:

