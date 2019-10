Dritter Weltkrieg

Auf dem Valdai-Forum hat Jordaniens König Abdullah II. gesagt:

Ich nehme an, ich habe es schon mehrfach offen ausgesprochen, dass wir einen eigenartigen Dritten Weltkrieg beobachten können, aber in einer anderen Form. Das ist eine Herausforderung, für deren Bewältigung wir die kommenden 10 Jahre brauchen werden.

Das erste mal höre ich aus dem Mund eines hochrangigen Politikers, dass wir mitten im Dritten Weltkrieg sind. Endlich! Der König macht sogar konkrete Angaben dazu, wann dieser Krieg endgültig beendet sein wird.

Über den Dritten “Hybriden” Weltkrieg wird hier im Blog sehr viel geschrieben. Mir scheint, meistens in den Kommentaren, z.B. hier, hier, hier, hier, oh und hier ist ein entsprechender Kommentar in einen Artikel hochgezogen worden.

In einem der Kommentare heißt es:

Der hybride Weltkrieg, der sich gerade dem Ende zuneigt, hat keinen klaren Anfang und wird kein klares Ende haben. Er wurde nie im klassischen Sinn verkündet und er wird nicht im klassischen Sinn mit einer formellen Kapitulation beendet werden.

Deswegen erstaunt es, dass es doch jemand von Rang wagt, diesen Weltkrieg auf großer Bühne beim Namen zu nennen.

Die Einschätzung von 10 weiteren Kriegsjahren finde ich sehr pessimistisch. Aber das hängt auch ein wenig davon ab, wo man den Schlusspunkt setzen will in einem Prozess ohne klaren Beginn und ohne klares Ende. Wenn man die endgültige Stabilisierung und Formalisierung der Nachkriegsweltordnung als Endpunkt des Krieges betrachten will, dann könnten es tatsächlich noch 10 Jahre sein. Schließlich werden die Verlierer nicht wie im klassischen Krieg vor die Wand gestellt und erschossen, sondern müssen scheinwahrend und ganz natürlich wirkend aus dem Verkehr gezogen werden.