Skandal über sexuellen Missbrauch – Wer sind die Opfer?

Seit Wochen wird in den Medien ein gigantischer Skanal über sexuellen Missbrauch entfacht und am Leben gehalten. Urplötzlich und gleichzeitig erinnern sich unzählige Schauspielerinnen, wie sie von ihren Kollegen vor dreißig Jahren vergewaltigt, am Knie betatscht oder mit einem Anmachspruch beehrt wurden.

Das kann natürlich alles Zufall sein. Vielleicht aber auch nicht. Wenn wir nicht an Zufall glauben und ganz bösartig eine Kampagne vermuten, müssen wir natürlich auch annehmen, dass diese Kampagne konkrete Ziele hat. Die Ziele erkennen wir am sichersten an den Auswirkungen. Zu den Auswirkungen gehört, dass viele einflussreiche Leute unter die Räder gekommen sind. Wenn wir die Leute, die im Rahmen des Skandals unter Druck gesetzt werden, auflisten und uns ein wenig genauer anschauen – erkennen wir dann ein Muster? Gehören diese Leute vielleicht mehrheitlich einem Lager an? Das wäre spannend.

Ein sich aufdrängender Hintergedanke ist, dass dieser Skandal eine Operation im laufenden globalen hybriden Weltkrieg ist. In diesem Weltkrieg haben wir zwei Hauptlager – die transatlantischen Oligarchen auf der einen Seite und die Verfechter der multipolaren Welt auf der anderen Seite. Die größten Reizfiguren sind Clinton, Trump, Putin. Um also nicht völlig planlos drauflos zu recherchieren, könnte man konkret nach folgenden Dingen suchen:

Wer ist im Rahmen des Skandals unter die Räder gekommen? (Auflistung) Wie haben sich die öffentlich Beschuldigten zu Clinton / Trump / Putin geäußert? Laufen uns im Rahmen der ersten beiden Fragen andere große Marker über den Weg, die eine klare Zugehörigkeit der Beschuldigten zu einem der beiden Hauptlager (Globalisten vs Multipolaristen) erkennen lassen?

Sachdienliche Hinweise zu den drei Fragen bitte in den Kommentaren notieren. Ich werde die Hinweise sammeln und im Beitrag auflisten – und bin sehr gespannt, wie weit wir mit derartiger Nutzung von Schwarmintelligenz kommen können.

______________

Laufend aktualisierte Liste: