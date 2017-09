Bannon in diplomatischer Mission unterwegs

Steve Bannon war vor einer Woche in Hong Kong, um auf einer Investorenkonferenz aufzutreten. Bei diesem Besuch hat er gegenüber der South China Morning Post unter anderem das hier gesagt:

In the US, there has been a ratcheting up of rhetoric about military solutions (…) There have also been people like the Secretary of State and others that are pushing towards potential discussions with North Korea. But I think the first thing we need to push is actually engage China one-on-one on North Korea