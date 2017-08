Wie Google einen Artikel versteckt

Seit Anfang des Jahres geistern durch gewisse Internetkreise Behauptungen, dass Trumps potentieller Wissenschafts-Berater David Gelernter die Mondlandungen der USA in Abrede stellt. Die neueste Welle dieser Behauptung wurde von diesem Artikel am 14. August losgetreten. Der Artikel ist ein Paradebeispiel für Fake-News. Das Interview mit Gelernter, aus dem „zitiert“ wird, soll in der Zeitschrift „Science Today“ veröffentlicht worden sein. Die einzige Zeitschrift diesen Namens, die ich auffinden konnte, hat Ende 2016 offiziell dicht gemacht. Die Primärquelle lässt sich nicht auffinden. Weiterhin wird Gelernter als Trumps neulich bestätigter Wissenschafts-Berater präsentiert, wofür ich ebenfalls keine Belege finden konnte. Der Fake-Artikel zieht dennoch große Kreise, viele Menschen glauben ernsthaft, dass Gelernter die Mondlandungen offiziell abgestritten hat.

Interessant ist, dass die etablierte Presse darüber nichts zu berichten scheint. Für den interessierten Beobachter stellt sich die Frage, wer die Lüge verbreitet und wozu. Sind es Trumps Feinde, die sein Team diskreditieren wollen? Über 80% der etablierten Medien sind in der Hand von Trumps Feinden, warum berichten Sie dann nichts darüber? Sind es die Trumpisten, die die Lüge verbreiten? Wozu?

Wir wollen diesen Fragen an dieser Stelle nicht tiefer nachgehen. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist eine Beobachtung, die im Zuge der Recherchen aufgefallen ist. Als ich am 15. oder 16. August in Drittquellen von der großen Meldung gelesen habe, suchte ich die Primärquelle, googelte nach „David Gelernter Apollo“ oder etwas ähnlichem und kam auch auf den oben bereits verlinkten Artikel raus, an dem sich die Spur verlor. Google zeigte keine Artikel in der etablierten Presse an. Ich wartete ein paar Tage und schaute erneut nach. Wieder nichts in der großen Presse. Dann googelte ich nach „david gelernter denies apollo moon landings“, was ein Teil der Artikelüberschrift ist, und … bekam bei Google ganze fünf Treffer, unter denen der Artikel nicht enthalten war. Der Artikel wird tausendfach zitiert und Google findet zu seiner Überschrift nur fünf Treffer? Komisch. Zu „david gelernter apollo“ gibt es fast 3 Millionen Treffer, unter anderem den Verweis auf den Artikel. Aber wenn man nach der Überschrift des Artikels sucht, findet man ihn nicht? Yandex findet zu „david gelernter denies apollo moon landings“ 54 Millionen Treffer. 5 Treffer bei Google vs. 54.000.000 Treffer bei Yandex. Wenn Sie also recherchieren wollen, wer die Fakemeldung aufgegriffen und weiterverbreitet hat, hilft Ihnen Google nicht weiter. Jedenfalls nicht bei dieser Fakemeldung, denn andere Lügen finden Sie bei Google problemlos.

Stunden später und mit gelöschten Cookies noch einmal nach „david gelernter denies apollo moon landings“ gegoogelt und knapp 2000 Treffer bekommen, inklusive Artikel. Mehr als vorhin, aber immer noch extrem stark gefiltert, wenn man mit Yandex vergleicht. Es sieht so aus, dass Googles Zensureinstellungen dynamisch angepasst werden. Interessant.