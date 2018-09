Zwischenwahlen USA

In den USA stehen die Zwischenwahlen an und alle bereiten sich darauf vor.

Die Globalisten

Die Globalisten bereiten eine erneute Simulation einer Giftgas-Attake in Syrien vor. Dann werden sie herumschreien, dass Trump nichts gegen den bösen Assad unternimmt, weil er von Putin erpresst wird. Dieses hochinnovative, nie dagewesene Manöver soll den Globalisten die Wählergunst sichern.

Trump

Die Medien sind in der Hand der Globalisten, deswegen wird die Giftgasattake in der US-Realität ein Fakt sein, selbst wenn auf sämtlichen Beweisvideos die großen Hollywood-Buchstaben im Hintergrund prangen. Trump bereitet deswegen ein hochinnovatives, nie dagewesenes Manöver zur Entschärfung des Globalistenmanövers vor: Er wird eine verlassene Baracke und ein Stück Wüste in Syrien beschießen lassen und dann feierlich verkünden, dass er es dem bösen Assad sowas von heimgezahlt hat, dass der es nie wieder wagen wird, seine Kinder zu vergasen.

Russland

Russland bereitet alles vor, damit außer der vereinbarten Baracke und dem Stück Wüstenstein niemand zu Schaden kommt. Vielleicht mit Ausnahme der angreifenden NATO-Kräfte, die ganz ohne mediale Erwähnung aufs Maul bekommen könnten – so jedenfalls die Annahme des Katers, der aussergewöhnlich rege russische Vorbereitungen feststellt.

Syrien

Wenn in Syrien kein Schaden durch Trumps Raketenwut entsteht, ist das gut für die Globalisten. Schon letztes mal haben selbst die großen Medien den Braten gerochen und vorsichtig darauf hingewiesen, dass die Raketenschläge nicht viel mehr als eine Show zu sein schienen. Wenn diesmal wieder kein Schaden zu sehen ist, wird man versuchen, Trump darauf festzunageln. Umgekehrt ist großer Schaden gut für Trump, beweist es doch eindeutig, wie effektiv seine Strafmaßnahmen sind. Es liegt daher nahe, dass Assad die Aufnahmen von Homs aus dem Jahr 2015 auskramt und sie der Öffentlichkeit präsentiert, mit der Behauptung, das sei Damaskus nach Trumps Wut. Außerdem müssen große Opferzahlen verkündet werden, insbesondere unter den syrischen Soldaten. Das würde das Globalistenmanöver völlig entwerten.

Nordkorea

In den letzten Wochen hat sich die Situation rund um Nordkorea wieder “zugespitzt”. Kim sei doch nicht so gut, wie gedacht, bla bla. Trump demonstriert Härte, so ein Kim bekommt von Trump nichts geschenkt, nein! Wir erinnern uns, dass die Lösung des nordkoreanischen Show-Konflikts erst für die Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren eine Option ist. Jetzt nicht. Aber ein bisschen Bewegung in der Sache tut gut, damit niemand vergisst, dass Trump auch auf dieser Front hart und unablässig am Werke ist.

US-Wirtschaft

Trumps Trümpfe sind wirtschaftliche Themen. Er peitscht die gesamte Welt aus, damit die Arbeitsplätze zurück in die USA verlegt werden. Er besiegt die Arbeitslosigkeit, stärkt die US-Wirtschaft, hat gerade das NAFTA-Abkommen mit Mexiko erneuert. Make America Great Again!

Angeregt von diesem Beitrag von crimsonalter.