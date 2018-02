Widersprüche in der Matrix

Die virtuelle Realität in der Matrix wird gebogen, bis die Gehirne bluten. Die Quälitätspresse ist sich dabei für nichts zu schade. Man könnte mit Leichtigkeit ein Tagesblatt mit Berichten darüber füllen. Aber zur Veranschaulichung reichen gelegentliche Beispiele. Zuletzt hat die Süddeutsche geglänzt. Putin säubert die Rattennester und bei den Rattenherren knirschen vor Zorn die Zähne. Diesmal hat es dagestanische Ratten erwischt und so berichtet die Süddeutsche:

Seitdem in der Nachbarrepublik Tschetschenien Ramsan Kadyrow mit rücksichtsloser Gewalt herrscht, ist Dagestan zum neuen Zentrum islamistischer Extremisten im Kaukasus geworden. Immer wieder werden bei Anti-Terror-Operationen Extremisten und Angehörige der Sicherheitskräfte getötet. In der Vergangenheit hatte die Zentralmacht in Moskau die Herrschaft mafiöser Klans in der Republik in Kauf genommen, solange diese die Terroristen in Schach hielten. Das ist nun offenbar vorbei.

So viel widersprüchliche Scheiße in so wenigen Worten ist eine matriziöse Kunst, die zu sezieren sich wirklich lohnt. Schauen Sie, seitdem der böse böse Kadyrow in Tschetschenien “herrscht” (in Russland regiert man nicht…), ist Dagestan zum neuen Zentrum des Islamismus geworden. Verstehen Sie? Tschetschenien war das Zentrum des Islamismus, aber seitdem der böse Kadyrow da herrscht, ist der Islamismus in Tschetschenien zurückgedrängt worden. Verstehen Sie, warum Kadyrow der böse Herrscher ist? Genau darum. Denn Kadyrow prügelt ja keine Kinder und Hausfrauen auf der Straße, richtig? Richtig, er prügelt Islamisten und räuchert deren Nester aus. Sonst hätte der Islamismus ja keinen Grund, sein Zentrum aus Tschetschenien zu verlegen, richtig? Richtig, denn die Islamisten würden wohl kaum abhauen, wenn Kadyrow rücksichtslos über Frauen und Kinder herrschen würde. Haben Sie ausgekostet, wie die westliche Gesellschaft diejenigen beschimpft, die Terrorismus wirkungsvoll bekämpfen? Ohje, unsere Terroristen, unsere Investitionen…

Gehen wir weiter. In Dagestan finden Terroristen Unterschlupf und dort müssen “immer wieder” auch Sicherheitsbeamte ihr Leben lassen im Kampf gegen den Terrorismus. Haben Sie sich die armen unterdrückten Hausfrauen und Bauern ausgemalt, die immer wieder Spezialkräfte bei Sondereinsätzen zu töten vermögen? Da sitzen sie, die armen Unschuldigen, und plötzlich kracht und wummt es, die Tür fliegt durch das Zimmer, Rauch überall, Geschrei, Befehle, kräftige Arme, die einen auf den Boden drücken. Können Sie sich vorstellen, wie speziell ausgebildete Sondereinsatzkräfte (denken Sie an GSG 9) Opfer beklagen müssen, wenn sie die Wohnungen unschuldig unterdrückter Bauer stürmen? Der Agent der Matrix schwafelt von “rücksichtsloser Gewalt” und gibt im nächsten Satz an, dass immer wieder Spezialkräfte bei Einsätzen sterben. Die stolpern doch nicht zu Tode, nicht wahr? Der Agent der Matrix gibt mit seiner Scheiße eine bestimmte Denkrichtung vor, aber wenn wir ihm den Gefallen nicht tun und ihn fragen würden, was er denn vorschlagen würde im Kampf gegen Terroristen, die selbst Spezialkräften trotzen? Wer bildet diese Arschlöcher denn aus, dass sie Spezialkräften strotzen können? Wir reden hier nicht von Straßengangstern, wir reden von Terroristen mit Spezialkräfte-Ausbildung. Man kann Spezialkräfte nur dann immer wieder überwinden, wenn man selbst Spezialkraft ist. Wäre denn mehr Rücksicht geboten? “Klopf klopf, meine Herren, hätten Sie die Güte, ihre Waffen nicht zu gebrauchen und uns auf das Revier zu folgen, damit wir euch in die Zelle stecken können? Nein? Ok, verzeihen Sie die Störung, aber bitte, denkt noch einmal über unsere Bitte nach, hier ist meine Visitenkarte, ruft mich an, wenn ihr es euch anders überlegt habt…” Aber nein, der rücksichtslose Kadyrow…

Und wie haben die mafiösen Klans denn die Terroristen in Schach gehalten, wenn “immer wieder” Sondereinsatzkräfte bei Anti-Terror-Einsätzen ums Leben kommen? Wo Terrorismus eingedämmt wurde, sieht der Agent der Matrix Rücksichtslosigkeit walten. Wo das Zentrum des Terrorismus ist, sieht der Agent die Terroristen in Schach gehalten. Matrix-Logik.

Hier noch mehr davon:

Jahrelang hat der Kreml die Verantwortlichen in der Region gewähren lassen. Im Gegenzug lieferten sie bei Wahlen – ähnlich wie Tschetschenien – stets fantastische Resultate für den Präsidenten und die Regierungspartei, mit über einhundert Prozent Wahlbeteiligung in eigenen Bezirken.

Wir haben den Kreml und die Verantwortlichen der Region. Der Kreml lässt den Verantwortlichen freie Hand. Die Verantwortlichen schreiben im Gegenzug in den eigenen Wahlbezirken eine Wahlbeteiligung von über 100 %. Lassen wir den Wahrheitsgrad der Behauptungen außen vor, denn in diesem Beitrag interessieren uns nur die inneren Widersprüche der Lügengebilde. Was ist denn das für ein beschissener Deal für den Kreml, wenn die Vasallen eine Wahlbeteiligung von über 100 % generieren? Für wie blöd muss man die Leser halten, um ihnen den beschrieben Deal zu verkaufen? Unregelmäßigkeiten bei der Wahl torpedieren die Wahlergebnisse und liefern Futter für sämtliche Feinde Russlands. In wessen Interesse handeln die Verantwortlichen der Republik Dagestan, wenn sie eine Wahlbeteiligung von über 100 % hinkritzeln? Das ist offene Sabotage gegen den Kreml, zugunsten der westlichen Rattenherren, damit die ihren Lesern Scheiße in die Gehirne schaufeln können. Wer dem Kreml dienen will, sorgt für Ordnung in der Region, so wie Kadyrow. Und wenn schon Fälschungen in Auftrag gegeben werden, dann natürlich nicht solche, wie sie der Agent der Matrix beschreibt. Es sei denn, die Fälschung wurde von Betreibern der Matrix bestellt, dann macht alles Sinn. Das kapiert doch jedes Schulkind, dass eine Fälschung echt aussehen muss, um unerkannt zu bleiben. Wer eine Fälschung macht, die zu 100 % als Fälschung auffliegt, ist offensichtlich daran interessiert, dass die Fälschung auffliegt. Der böse Kreml bestellt Wahlfälschungen, die zu 100 % als Fälschungen enttarnt werden können – mit so einem Müll werden Sie in der Matrix gefüttert. Auf so einer Scheiße basiert das Russland-Bild der Deutschen. Es ist abartig.

Was sehen wir? Der Agent der Matrix nimmt die Klanführer Dagestans in Schutz, attestiert ihnen, die Terroristen in Schach gehalten zu haben, obwohl doch gerade in ihrer Republik die Terroristen Unterschlupf finden und kaum auszuräuchern sind. Der Agent der Matrix stellt diese Klanführer als Putins Handlanger dar, die Putin auch mit Wahlfälschungen dienen sollen. Dabei können die behaupteten Wahlfälschungen unmöglich Putin dienen, sondern nur dem Westen. Die Agenten des Westen, die in Russland Terrorismus unterstützen und Wahlen sabotieren, werden als Putins Agenten verkauft. Merken Sie sich dieses Muster. Die Arschlöcher, die Ihre Gesellschaft von innen heraus zersetzen und zerstören, werden als Ihre Freunde und Gönner vermarktet. Der Virus, der Sie zerstören soll, wird als Ihr Heilmittel verkauft, damit Sie sich nicht wehren. Und die Abwehrkräfte, die den Virus bekämpfen, werden verunglimpft, als “rücksichtslos”, “herrschend”, “unterdrückerisch”, “undemokratisch”, “korrupt” und was Ihnen sonst noch an emotionalen negativen Begriffen ins Unterbewusste geschrieben worden ist. In der Matrix stellt man alles auf den Kopf, vertauscht die Rollen von Virus und Immunsystem, damit Sie den Virus unterstützen und das Immunsystem bekämpfen.