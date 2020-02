Vom Sinn der Grünen Revolution

Iwan Danilow (crimsonalter) hat folgendes geschrieben (sinngemäßes Zitat):

Diejenigen, die eine Weltwirtschaftskrise kommen sehen, haben zweifellos in zwei Punkten Recht:

a) Die Krise wird kommen.

b) Für die Krise wird man eine gute Begründung herzaubern müssen, auf die alle Verantwortung abgewälzt werden kann, damit die Wähler nicht auf die Barrikaden der Politik gehen.

Bezüglich der Krise bin ich bei all jenen, die eine Stagflation prognostizieren (Saxo, Deutsche Bank, Greenspan).

Mit welcher Soße die Stagflation gereicht werden wird, ist eine spannende und noch offene Frage. Allein in der EU und der Demokratischen Partei der USA hat man sich diesbezüglich bereits festgelegt: Am besten scheint ihnen das Narrativ von der Rettung des Planeten vor den Folgen der Klimaveränderungen. Nicht umsonst fordert Lagarde so konsequent, dass die Rettung des Klimas zum offiziellen Aufgabengebiet der EZB hinzugefügt wird.

Die Leiden müssen sinnhaft sein, damit sie leichter zu ertragen sind. Die EZB wird die Europäer durch die Stagflation leiden lassen und diesen zum Trost vermitteln, dass das für die Rettung des Planeten, der Koalas, der Eisberge usw. ist. “Drucke Geld, rette das Klima!” ist ein herrliches Motto, von Greta Thunberg gebilligt.