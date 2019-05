Wiedervereinigung mit Soft Power

Wladimir Putin hat am 24. April angeordnet, dass die ukrainischen Bürger, die in den von Kiew definierten “separaten Regionen der Donezker und Lugansker Bezirke” wohnhaft sind, nach einem vereinfachten Verfahren die russische Staatsbürgerschaft erhalten können.

Die internationale Empörung hielt sich in Grenzen. Erstens interessiert die Ukraine niemanden mehr so richtig. Zweitens hat Putin der Empörung schulterzuckend entgegengesetzt, dass die anderen ukrainischen Nachbarn Polen, Ungarn und Rumänien schon seit Jahren und offen die Pässe ihrer Länder an ukrainische Bürger verteilen (teilweise direkt in der Ukraine!), was bisher auch niemanden in der Welt oder in der Ukraine zu stören schien.

Am 27. April legte Putin nach und sagte, dass Russland darüber nachdenkt, nicht nur den Bürgern der Donezker und Lugansker Republiken die russische Staatsbürgerschaft zu geben, sondern allen ukrainischen Bürgern.

Wladimir Selensky, von Beruf Komiker und ukrainischer Präsident in spe, meldete sich daraufhin zu Wort und kündigte an, im Gegenzug allen russischen Bürgern die ukrainische Staatsbürgerschaft anbieten zu wollen.

Darauf angesprochen, reagierte Putin sichtlich amüsiert:

Wirklich? Hat er das so gesagt? Das ist sehr gut. Das bedeutet wohl, dass wir uns einig werden, denn wir haben vieles gemeinsam. Ich habe schon häufig gesagt, dass Ukrainer und Russen Brüdervölker sind. Mehr noch: ich bin überhaupt der Meinung, dass das in Wirklichkeit ein Volk ist – mit seinen kulturellen, sprachlichen, historischen Eigenheiten – aber im Grunde doch ein Volk. Und wenn wir eine gemeinsame Staatsbürgerschaft haben, werden davon sowohl die Russen als auch die Ukrainer profitieren, wir werden stärker und erfolgreicher sein.

Später wurde Putin gebeten zu präzisieren, was er damit meinte, dass er mit Selensky vieles gemeinsam habe. Daraufhin sagte er:

Wie denn? Alles ist sehr einfach. Wenn die Ukraine ihre Pässe an russische Bürger vergibt, und wir in Russland Pässe und Staatsbürgerschaft an die Ukrainer vergeben, dann werden wir früher oder später zum erwarteten Ergebnis gelangen: Alle werden eine einheitliche Staatsbürgerschaft haben. Das ist nur begrüßenswert. Auf Wiedersehen. [Auf Ukrainisch]

Alle Übersetzungen von mir.

Beachten Sie: “erwartetes Ergebnis”. Das hat Putin als Ziel ausgegeben. Lassen Sie die Zitate noch einmal auf sich wirken.

Eine einheitliche Staatsbürgerschaft für alle Ukrainer und Russen kann dreierlei bedeuten:

Die Ukraine geht in Russland auf

Russland geht in der Ukraine auf

Russland und Ukraine gehen in einem anderen Gebilde auf

Putin hat der Welt offen verraten, dass er sich irgendwas davon zum Ziel gesetzt hat. Die nächsten Jahre werden heiß!

Übrigens, die beiden Zitate, die in der Textmeldung so schön nebeneinander stehen, wurden an unterschiedlichen Orten und Zeiten aufgenommen, wie man im Video deutlich sieht. Wir haben es mit einer Komposition zu tun, mit einem Zusammenschnitt. Mehr noch, die spätere Nachfrage könnte bestellt worden sein, damit Putin seine Botschaft noch konkreter und griffiger ausformulieren kann. Wenn wir die Zitate vergleichen, stellen wir leicht fest, dass sie inhaltlich gleich sind, aber was im ersten Zitat noch spontan formuliert wurde, ist im zweiten Zitat schon extrem griffig und mächtig auf den Punkt gebracht und als Ziel deklariert. Putin wollte diese Botschaft aussenden. Die Zeit ist reif.

Am 1. Mai hat Putin eine weitere Anordnung unterzeichnet, die den ukrainischen Personenkreis, der berechtigt ist die russische Staatsbürgerschaft nach dem vereinfachten Verfahren zu bekommen, deutlich ausweitet. Alle Ukrainer, die auf der Krim geboren wurden oder dort mal gelebt haben, sowie ihre direkten Verwandten (Eltern, Kinder, Ehegatten). Dazu alle Ukrainer, die sich in Russland aufhalten und einen offiziellen Status haben (Flüchtling, Aufenthaltsgenehmigung, Wohnort, zeitweilige Unterkunftserlaubnis), sowie deren direkte Verwandte. In der Summe ist schon jetzt ein zweistelliger Prozentsatz der Ukrainer berechtigt, die russische Staatsbürgerschaft nach dem vereinfachten Verfahren zu bekommen.